I selvaioli abbracciano Violenta, vincitrice a luglio dell’anno scorso

È stata una domenica di quelle che sicuramente hanno lasciato il segno, per i piccoli selvaioli e i loro accompagnatori. Ieri hanno trascorso una bellissima giornata a trovare Violenta da Clodia, il cavallo che ha vinto l’ultimo Palio in Vallepiatta, montata da Tittia il 2 luglio dell’anno scorso.

"Una domenica indimenticabile, piena di sole e di allegria per i Piccoli Selvaioli – commenta infatti in una nota la Contrada – accompagnati dagli addetti e dalle famiglie alle scuderie di Massimo Milani, dove il noto allenatore di cavalli senese, la moglie Silvia, la figlia Ginevra, oltre a diversi amici e collaboratori hanno organizzato uno splendido pranzo. All’invito hanno risposto entusiasti circa centocinquanta Selvaioli, accorsi a far festa a Violenta, la cavalla che ha portato la gioia in Vallepiatta, insieme a Tittia, lo scorso 2 luglio.

Violenta per ringraziare i bambini che l’hanno inondata d’affetto, carote e mele, si è esibita in una serie di ’acrobazie’ proprio durante la foto di rito, tra lo stupore e la meraviglia di tutti!".

Momenti di spensieratezza ricordando la gioia di quella vittoria che per Violenta ha rappresentanto il secondo successo consecutivo, dopo quello dell’agosto 2022 nel Leocorno sempre con Tittia, e per la Selva un nuovo trionfo da festeggiare. E da celebrare a distanza anche con momenti come quelli vissuti ieri da grandi e piccoli, intorno all’eroe di Piazza.