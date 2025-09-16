I Salesiani celebrano a Colle 75 anni di storia

Il 2025 segna una tappa speciale per la comunità di Colle, che celebra il 75° anniversario della presenza dei Salesiani. Sabato dalle 17 la sala Don Bosco in piazza Sant’Agostino ospiterà la mostra fotografica dedicata alla storia e ai momenti significativi della comunità salesiana. L’inaugurazione è prevista alle 18.45, alla presenza di autorità e amici dell’opera salesiana. Seguirà, su prenotazione, un apericena conviviale che offrirà l’occasione per ritrovarsi e condividere ricordi. Alle 20 il Teatro sarà il palcoscenico di uno spettacolo con musiche, canti, testimonianze e interviste, pensato per ripercorrere i momenti più emozionanti e significativi dei 75 anni di storia salesiana a Colle. Una serata all’insegna della memoria, della gratitudine e della festa, aperta a tutta la cittadinanza. Gli altri appuntamenti saranno sabato 18 ottobre alle 21 con la veglia di preghiera in Sant’Agostino con i giovani delle parrocchie di Colle e della Diocesi, poi domenica 16 novembre con la chiusura dei festeggiamenti. Alle 11 in piazza Arnolfo la rievocazione storica dell’arrivo a Colle del primo salesiano don Giovanni Raineri. Alle 11.30 la celebrazione di chiusura dei festeggiamenti. I salesiani sono arrivati a Colle nel 1950, quando la città stava attraversando un periodo di trasformazione. La loro presenza si è distinta per la capacità di rispondere ai bisogni educativi e sociali della comunità. La parrocchia, l’oratorio e il centro giovanile sono diventati punti di riferimento fondamentali per i ragazzi e le loro famiglie. C’è grande attesa per la conclusione dei festeggiamenti: come annunciato dal cardinale durante l’omelia di domenica del Sacro Chiodo potrebbero esserci sorprese.

Lodovico Andreucci