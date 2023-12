I redditi dei politici. Michelotti e Caiata, FdI i più ricchi, Giorgianni è il ’fanalino di coda’

Quanto guadagnano i parlamentari e i leader di partito? La risposta arriva dalla pubblicazione online della dichiarazione dei redditi, obbligatoria per legge, di chi è stato eletto a Montecitorio e a Palazzo Madama.

Nel territorio di Siena si colloca in vetta alla classifica l’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Siena, l’onorevole Francesco Michelotti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, di professione avvocato. Il reddito (lordo) di riferimento per il 2022 è di 132.181 euro. Immediatamente alle sue spalle troviamo un altro esponente di FdI, che vive a Siena ma è stato eletto in Basilicata. Si tratta dell’imprenditore Salvatore Caiata, amministratore delle società ’Taica’ e ’Il Campo’ sas (di cui è anche proprietario), nonché ex presidente del Potenza Calcio. L’onorevole ha infatti denunciato nel 2022 redditi (lordi) per 127.949 euro. Sul terzo gradino del podio c’è invece un altro non senese profondamente legato alla città: è il senatore della Lega Claudio Borghi, contradaiolo dell’Aquila, che ha dichiarato 100.943 euro.

Lo tallona con 99.917 euro lordi (dichiarati però nel 2021) la compagna di partito Tiziana Nisini, ex assessore al Comune di Arezzo ed ex sottosegretario al Lavoro eletta alla Camera. Nisini è dipendente bancaria e risiede a San Gimignano.

Nella lista dei parlamentari senesi c’è poi l’avvocato Silvio Franceschelli (Pd), che attualmente ricopre il doppio incarico di sindaco di Montalcino (dove è stato riconfermato con una sorta di plebiscito) e di senatore della Repubblica. Ebbene, Franceschelli ha dichiarato nei redditi del 2022 79.199 euro. A chiudere la classifica troviamo infine Letizia Carmen Giorgianni, deputata di FdI eletta in Campania, paladina dell’Associazione vittime del salvabanche, protagonista delle battaglie su Banca Etruria e Mps. Giorgianni, che vive a Chianciano Terme, ha dichiarato nel 2022 38.948 euro.