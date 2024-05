I ‘ragazzi’ del Roncalli si ritrovano. Ragionieri e periti del periodo scolastico dal 1969 fino al 1974

di Paolo Bartalini

Si potrebbe narrare una storia di ben cinquanta anni fa. Protagonisti assoluti sono iragazzi che frequentavano le aule dell’Istituto tecnico Angelo Giuseppe Roncalli di Poggibonsi nell’originaria sede di allora, nel centro storico, in piazza Cavour.

Un quinquennio tra la fine dei Sessanta e la prima metà dei Settanta. Per la precisione, nel caso specifico, l’ingresso nel 1969 e la conclusione del ciclo di studi superiori nel 1974, tra gli esami di maturità e i mondiali di calcio a Monaco di Baviera per la quinta A del corso per ragionieri e periti commerciali del Roncalli. Ebbene, quel gruppo di compagni di scuola di allora, a distanza di mezzo secolo dalle prove scritte e orali valide per il conseguimento del diploma, si è ritrovato a tavola, unito, compatto, nei suoi componenti. Quasi a voler rivivere il tempo in cui erano in cattedra dei docenti capaci di tracciare un’epoca al Roncalli, dalla professoressa Diana Borelli Fusi, al professor Marcello Bari, vere autorità nell’insegnamento delle rispettive discipline, Italiano e Ragioneria.

Senza dimenticare Don Vittorio Poli, di Religione, che fu parroco di San Pietro a Cedda ed eccellente studioso dell’arte Romanica in Valdelsa. Un apprezzato momento conviviale da "come eravamo", insomma, negli spazi della Locanda di Strove, nel territorio di Monteriggioni, per ripercorrere gli eventi dell’età adolescenziale in mezzo agli immancabili aneddoti e ai vividi ricordi delle mattinate tra i banchi dell’edificio all’inizio di via della Rocca, nel cuore antico di Poggibonsi.

Ecco dunque, nella foto, gli allievi di ieri che hanno partecipato alla felice rimpatriata. Figure assai note alla comunità, nei diversi settori di attività e di impegno, in virtù della preparazione ricevuta in classe all’istituto Roncalli.

Da sinistra in alto: Grazia Cianti, Rossana Biotti, Renzo Benelli, Renzo Rosi, Claudio Corti, Gianna Cappelli, Pierluigi Zari, Andrea Fabbiani, Giorgio Giorli, Fulvia Borrani, Pina Ciani, Paolo Migliorini, Fabio Vargiu, Marcella Morandi, Alfio Bellucci. In basso, sempre da sinistra: Fiorella Chimenti, Clavio Tavanti, Paolo Baldi, Sandra Pan.