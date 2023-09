I Quattro Quartieri di Montalcino si Mobilitano per Donare Sangue

Alla riapertura del centro di raccolta sangue, al presidio polifunzionale di Montalcino, fu giustamente dato risalto alla ripartenza delle donazioni direttamente in sede senza più trasferte per i donatori verso Siena o altri centri di raccolta. D’altra parte oltre mezzo secolo di attività della sezione Avis non poteva essere cancellato da scelte sicuramente azzardate e controproducenti. A poco più di tre mesi dalla riapertura del centro trasfusionale, le donazioni si sono moltiplicate con grande soddisfazione del consiglio Avis e oggi si registra una iniziativa dei quattro Quartieri di Montalcino che darà un’ulteriore spinta a questa importantissima attività di volontariato.

Già da qualche mese in seno ai rioni e con l’appoggio delle dirigenze, viene svolta un’attività costante di promozione e coordinamento e "in virtù dell’ampia partecipazione all’iniziativa – si legge in un comunicato delle dirigenze – e dei grandi margini di crescita del numero dei donatori, il governatore di Quartiere Borghetto e i presidenti dei Quartieri Pianello, Ruga e Travaglio hanno deciso di istituire all’interno dei Quartieri dei gruppi stabili per la promozione della donazione di sangue".

"La capacità aggregativa e la solidarietà che da sempre contraddistinguono i singoli Quartieri – prosegue la nota – sono una grande risorsa per la collettività e possono assicurare un apporto costante di sangue e di emocomponenti al centro di raccolta di Montalcino. Pertanto i Quartieri invitano tutti coloro che volessero avvicinarsi alla donazione a contattare i loro presidenti o i referenti per ricevere informazioni e iniziare un percorso che permette, attraverso un piccolo gesto di solidarietà, di salvare delle vite".