I prezzi saranno accessibili a tutti. L’opportunità del carnet ’Scegli tu’

Da una parte il legame con la città di Siena, dall’altra il legame con la scena musicale internazionale. Da una parte la stretta collaborazione con il Comune e con i Teatri di Siena, così come altre istituzioni che fanno parte della città, dal Siena Jazz al Conservatorio Franchi, fino a realtà del territorio esteso; dall’altra la collaborazione con le più importanti istituzioni musicali del mondo, come quelle di Salisburgo o di Vienna, che hanno fatto della Chigiana un punto di riferimento assoluto sia per i corsi sia per l’attività concertistica. Legami che si rafforzano a ogni stagione, anche in quella che porterà il numero 102. "Il Comune è orgoglioso di essere parte di questo percorso – commenta l’assessore comunale Vanna Giunti – perché la Chigiana è un’istituzione che fa parte del tessuto senese e del suo territorio. E grazie anche alla Chgiana portiamo per il mondo il bello della nostra città". "La stagione – sottolinea il direttore amministrativo della Chigiana, Angelo Armiento – propone come sempre un cartellone di grande livello. La Chigiana è un luogo di incontro e di scambio culturale, che promuove la musica come strumento di unione e crescita a beneficio di tutti, iniziando dai più giovani". Proprio per seguire questa vocazione, l’accademia conferma anche in questa occasione una politica di prezzi decisamente accessibili. Gli abbonamenti vanno da 125 a 260 euro e potranno essere rinnovati o prenotati da lunedì prossimo al 4 novembre. È possibile partecipare anche a una parte della stagione a prezzo vantaggioso acquistando il Carnet ‘Scegli tu’ per assistere a concerti a scelta (almeno 5 spettacoli, con un costo a concerto da 10 a 21 euro). I biglietti (da 5 a 25 euro) potranno essere acquistati in biglietteria e online sul sito www.chigiana.org a partire dal 4 novembre.