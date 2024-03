I pici protagonisti con Eataly ’Amatori’ chiancianesi in tour

ll ritorno dell’associazione ’Amatori Pici Chianciano’ a Eataly, uno dei punti di riferimento dell’enogastronomia italiana di qualità. La realtà della Valdichiana senese è pronta a mettersi in moto per ’Pici in Tour 2024’ proprio a marzo, dove la pasta tipica del territorio avrà un ruolo da protagonista. Tre le tappe in calendario: Torino (9-10 marzo), Roma (16-17 marzo), Milano (23-24 marzo), città dove la ’truppa’ chiancianese svelerà la storia, le tecniche e la tradizione di un piatto iconico delle terre di Siena. "Porteremo tutta la nostra attrezzatura – spiega Andrea Guidotti, presidente dell’associazione – e quindi spianatoie, ranzagnoli, ma anche la farina (che proviene da un mulino locale, ndr) e l’aglione per la preparazione dei pici. Il sugo lo faremo al momento e, oltre che ad appiciare tutto il giorno, nella due giorni organizzeremo anche dimostrazioni col pubblico, show cooking e degustazioni".

Per ogni trasferta ci saranno 8-9 volontari pronti a fare da ’ambasciatori’ a un prodotto, i pici, sinonimo di gusto, tradizione e socialità. Sicuramente il passaggio a Eataly è una vetrina importante per questa prelibatezza semplice ma capace di conquistare i palati anche più esigenti. Saranno accompagnati dall’Aglione della Valdichiana che si sta avvicinando alla Dop. Gli ’Amatori Pici Chianciano’ contano circa 400 soci.

Luca Stefanucci