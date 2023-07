I piccoli Comuni più innovativi del capoluogo

Pino Di Blasio

Le altre province toscane sono ’centripete’: i Comuni vengono attratti dal capoluogo per lo shopping, gli eventi culturali, gli appuntamenti politici. A Siena accade l’inverso: non c’è un Comune che non abbia il suo Festival, il suo evento politico, la sua Festa tradizionale, il suo rito di popolo identitario. E su tanti aspetti innovativi, spesso sono i piccoli centri a fare da modello alla città capoluogo. Radicondoli insegna come si fa a evitare lo spopolamento, a invertire un tasso di natalità in picchiata. San Gimignano è diventato un modello per il turismo culturale, Colle Val d’Elsa un esempio di licei e istituti tecnologici superiori, Montepulciano per la capacità di rinascita. Al diavolo i complessi di superiorità, impariamo da loro.