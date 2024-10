I numeri della partecipazione. Oltre 1.800 ospiti negli alberghi. L’incontro con la città e il territorio

Siena capitale dell’ingegneria italia. È proprio il caso di dirlo considerato il numero di professionisti che, nella tre giorni congressuale, hanno letteralmente invaso la città. Numeri significativi che hanno sottolineato il successo di un evento che ha registrato una partecipazione molto alta di delegati e accompagnatori. Sono stati infatti circa 1.500 gli ingegneri italiani iscritti al congresso, e 1.800 gli ospiti presenti negli alberghi, considerando che i familiari hanno colto l’occasione per visitare e vivere la città e le terre di Siena con tour a San Gimignano, in Val d’Orcia e nei musei senesi. Nei tre giorni congressuali sono stati preparati oltre 4.500 pasti, 2.500 caffè al giorno con 70 persone impegnate nel catering.

L’obiettivo dell’Ordine degli ingegneri di Siena era quello di coinvolgere la città e la provincia. I professionisti ingegneri, provenienti da tutta Italia, hanno avuto il privilegio di essere ospitati in dodici delle diciassette Contrade, con la possibilità di cogliere l’autenticità di uno spirito orgoglioso e fiero che da secoli si tramanda e racconta la storia e la cultura di questo mondo. Assoluta novità poi l’idea del Congresso diffuso, dislocato in alcuni dei più luoghi iconici della città con la creazione di eventi aperti anche ai non addetti ai lavori, in linea con la propensione degli ultimi anni di realizzare appuntamenti sempre più a disposizione del mondo della cultura, della politica, della società civile.

Quella degli ingegneri è una categoria professionale che conta in Italia 252.571 iscritti all’Ordine nazionale, di questi 43.974 femmine e 208.597 maschi; 238.915 iscritti alla Sezione A e i restanti 13.656 alla Sezione B. L’Ordine territoriale di Siena ha 830 iscritti.

Tra gli ingegneri - a livello nazionale - si assiste al doppio fenomeno dell’incremento dell’età media di chi opera all’interno del sistema ordinistico e della presenza ormai di una larga maggioranza di ultracinquantenni. Dai dai dati rilevati dal Centro Studi Cni, risulta che l’età media degli iscritti all’albo professionale è passata da 49,8 anni nel 2018 a 52,1 anni nel 2024.

Tra gli iscritti, i più giovani, fino a 35 anni, rappresentano appena l’11,6 per cento del totale degli iscritti. Ma anche se si sale un po’ d’età la situazione non cambia: gli iscritti rappresentano appena il 22,5 per cento del totale. In sostanza il 65 per cento degli iscritti attualmente ha più di 45 anni, con una presenza estremamente elevata di ultracinquantenni. Lo stesso dicasi per Inarcassa, quindi per coloro che esercitano in via esclusiva la libera professione: nel 2023 oltre il 60 per cento si pone nella classe “46 anni e oltre” e il 45.3 per cento è costituito, più precisamente, da ultracinquantenni.