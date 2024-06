’I notturni dell’Opera’. Otto visite serali al Duomo e alle tarsie

Un’estate all’insegna dell’arte e della cultura con ’I notturni dell’Opera’: 8 appuntamenti serali, promossi dall’Opera della Metropolitana di Siena, per offrire un punto di vista unico su tre luoghi iconici del complesso monumentale del Duomo. L’iniziativa al via giovedì 4 luglio accompagnerà i visitatori per tutta l’estate, su due turni di visita alle 21.30 e 22.30. Si inizia con la visita guidata alla Cattedrale che in questo periodo dell’anno scopre il suo magnifico pavimento a commesso marmoreo. Sarà possibile scoprire le tarsie anche giovedì 25 luglio e giovedì 22 agosto. ’I Notturni dell’Opera’ prevedono anche la salita sul Facciatone.