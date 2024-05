’I Musicanti di Bacco’. Concerto in Sala 3

Spettacolo con "I Musicanti di Bacco" domani alle 20 alla Sala 3 a Poggibonsi, in via Pisana 136. Spazio per eventi e intrattenimento dove si esibirà la nota formazione proveniente dalla Lucania. Il luogo da cui parte il lungo viaggio di un gruppo nato nel 2002, fra i vigneti toscani, a opera di cinque suonatori lucani, appartenenti alla stessa famiglia e uniti da una profonda passione per la musica tradizionale del Sud. I Musicanti propongono un repertorio che spazia fra pizzica, tarantelle lucane, serenate e stornelli accompagnati dal suono del mandolino e dell’organetto, canti sul tamburo campani caratterizzati dall’espressività del canto e dal ritmo serrato dei tamburi. Una performance che trasporta il pubblico fra i suoni, le sensazioni e le atmosfere delle tipiche feste meridionali. Il gruppo vanta quindici anni di attività partecipando a numerosi festival di musica etnica in Italia e all’estero. I Musicanti sono: Pinuccio Romanella, voce, organetto e mandolino, Arianna Romanella, voce e chitarra, Rocco Romanella, voce e tamburo a frizione, Domenico Lopiano, tamburi a cornice, Salvatore Trivigno, tamburo a frizione e castagnette.

Fabrizio Calabrese