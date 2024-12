I ladri nella villa di un avvocato. Raid a Belriguardo il sabato sera. Cane da guardia addormentato

di Laura Valdesi

SIENA

Gioielli. Orologi. Argenteria antica, tramandata da generazioni. Ricordi di una vita. Tutto sparito in un attimo. Rubati da una banda di ladri, ben organizzata, che ha svaligiato la villa di un noto avvocato di Siena, nella zona di Belriguardo. Un colpo grosso, il valore della refurtiva si aggira intorno ai 100mila euro. I rilievi sono stati svolti dai carabinieri che ora verificheranno anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Per capire se qualcuno, prima del furto, ha fatto sopralluoghi per studiare come entrare nella villa del professionista. E le abitudini della famiglia in modo da agire indisturbati.

L’avvocato e la moglie, sabato sera di fine novembre, come sempre escono a cena. Un’abitudine consolidata. Quello il momento migliore per agire. L’allarme perimetrale non ha segnalato la presenza di intrusi. Ma a stupire maggiormente il legale è stato il fatto che il cane corso, un molosso di oltre 60 chili anche piuttosto guardingo con chi non conosce, non abbia reagito. Di sicuro, ricostruisce una volta rientrato e trovato il disastro, l’hanno addormentato. Probabilmente con qualche spray, sospetta il professionista. Che è tornato dopo le 23. Dei malviventi neppure l’ombra ma i segni del loro passaggio erano più che evidenti. Le porte delle stanze non si aprivano neppure perché era stato rovesciato in terra ogni cosa. Oggetti, vestiti, arredi. Come se ci fosse stato uno tsunami. Hanno gettato in terra anche i quadri, cercando eventuali casseforti . Dopo essere entrati sfondando una porta finestra a piano terra, hanno frugato in ogni angolo. Indisturbati. Nessuno dei vicini ha udito rumori o notato movimenti strani. I ladri hanno portato via persino gli stemmi del Rotary, pensando che fossero di valore. Poi gioielli importanti, quelli sì preziosi, come pure orologi e chili di argenteria. Spingendosi anche nel sotto tetto. Insomma, un colpo da professionisti. Non da ladri che rubano indiscriminatamente, di casa in casa.

Un colpo al cuore quando marito e moglie si sono trovati davanti quel disastro. Hanno chiamato subito il 112, sono arrivati i carabinieri per gli accertamenti. E’ la seconda volta, nel giro di quattro anni, che l’avvocato riceve la visita dei malviventi. La prima, però, li scoprì in camera, si spaventarono e fuggirono. Sabato sera hanno lavorato tranquilli, sicuramente c’era un palo pronto a dare l’allarme. Il dispiacere più grosso, al di là del valore del bottino, è la sensazione di insicurezza. Il timore che possano tornare nuovamente.

Solo qualche giorno fa, come si ricorderà, i ladri erano entrati nella villa di un altro avvocato del foro di Siena, mentre lui e la compagna erano in casa. Portando via, anche in questo caso, gioielli e orologi.