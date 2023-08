I giovani nelle ’periferie del mondo’ In missione dalle parrocchie senesi

I ragazzi dell’arcidiocesi di Siena-Colle-Val D’Elsa-Montalcino in missione alla volta del Brasile e del Madagascar. È un legame speciale quello che lega i giovani toscani ai luoghi definiti da papa Francesco come le "periferie esistenziali e geografiche del mondo". I giovani sono stati divisi in più gruppi con diversi accompagnatori, cui corrispondono anche diverse mete e diversi compiti.

Il primo gruppo, guidato da don Gianfranco Poddighe, responsabile dell’ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese dell’Arcidiocesi, è partito per il Brasile con destinazione Balsas, dove don Gianfranco per 17 anni è stato in quanto sacerdote fidei donum. La diocesi di Balsas, già gemellata con la diocesi di Siena, ha visto nascere, grazie a questo legame, la ’Fazenda da esperança’, un centro di recupero femminile per tossicodipendenti.

Il gruppo di Poggibonsi si fermerà in Brasile per quindici giorni. Un altro gruppo, guidato da don Vittorio Giglio, direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi, partirà il prossimo 4 settembre per il Madagascar, più specificamente per Analaroa, un villaggio dell’altopiano malgascio.

Insieme a don Vittorio ci sarà Osanna Luchi, che accompagnerà un gruppo di dieci ragazzi e ragazze di Sovicille che si cimenteranno nell’opera di verniciatura di ottanta letti e dei tavoli e le sedie del refettorio di un centro che ospita bambini affetti da patologie come il rachitismo da malnutrizione.

La missione dei giovani toscani si è resa possibile grazie al sostegno dell’organizzazione di volontariato Sunrise odv, che si impegna da anni nel paese africano, grazie anche alla mediazione delle Suore Orsoline di Verona. Tante sono le opere che sono state realizzate grazie a questo legame con Siena e il suo territorio, tra cui una sala operatoria in questo villaggio, dove un gruppo di medici italiani si reca annualmente per operare i bambini.

L’associazione ha realizzato anche altri progetti in diversi villaggi della regione. Giovedì 31 agosto 2023, il gruppo vivrà una serata ’pre-partenza’: alle 18 in occasione della santa messa nella parrocchia di Sovicille si terrà la benedizione al gruppo in partenza. E, dopo una breve presentazione dei ragazzi, la serata proseguirà con una piacevole cena in giardino. Lla cena è a offerta libera: quello che viene raccolto, tolte le spese, andrà per il Madagascar.

E.R.