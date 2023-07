I giorni del sole cocente Come difendersi dall’afa

Cerbero, l’onda di calore che sta investendo il Paese, è arrivato anche nelle terre senesi. Siena non è stata risparmiata dalle temperature torride registrate in tutta Italia negli ultimi giorni, una situazione che potrebbe protrarsi per tutto il mese di luglio. Sono gli effetti di ‘El Niño’, l’onda calda che periodicamente fa aumentare drasticamente la temperatura dell’Oceano Pacifico, che torna dopo 7 anni e i cui effetti iniziano a incidere anche sul Mediterraneo.

E se il 2023 rischia così di diventare l’anno più caldo di sempre, la sfida di cittadini e turisti alle alte temperature è già iniziata. Sono condizionatori fissi e portatili, ventilatori, vaporizzatori e deumidificatori la soluzione preferita dai senesi, che come raccontano i rivenditori di elettrodomestici già da mesi si sono organizzati per combattere l’afa estiva, mentre i ritardatari hanno deciso di approfittare dei sottocosto dell’ultima settimana. Una situazione in linea con quella nazionale, che dopo i grandi caldi delle ultime estati ha fatto registrato nel 2022 un +30% nelle vendite di climatizzatori.

C’è chi si prepara quindi a trascorrere più tempo possibile in casa al riparo dai raggi del sole bollente, ma anche chi sfida il caldo all’aria aperta: non mancano i ventagli, esposti in bella vista nei negozi di souvenir cittadini, e nemmeno i ventilatori portatili. "I climatizzatori vanno per la maggiore – fanno sapere le rivendite - anche se c’è sempre più attenzione ai consumi, specie dopo gli aumenti in bolletta degli ultimi mesi. In molti hanno fatto richiesta di condizionatori a risparmio energetico, per sostituire quelli già in uso e cercare di rientrare nell’Ecobonus, che garantisce una detrazione del 65% sull’acquisto. Altrimenti, anche i ventilatori continuano ad avere mercato".

Anche tra le vie del centro c’è chi cerca riparo dalla calura. E tra chi si apposta nelle zone d’ombra o si siede ai tavoli di bar e ristoranti per cercare un momento di freschezza, c’è anche chi opta per un classico intramontabile: il gelato. "È difficile quantificare quanti ne vendiamo ogni giorno – raccontano le ragazze di Nice, gelateria al Chiasso largo -, i clienti sono tantissimi e a tutte le ore, parliamo di centinaia di coni e coppette, senza contare l’asporto. Ovviamente il boom c’è stato nei giorni di Palio. La temperatura alta per noi non è motivo di preoccupazione, anzi, il lavoro aumenta esponenzialmente. Il gusto più richiesto? Oltre ai grandi classici, sicuramente il cremino al pistacchio".

Andrea Talanti