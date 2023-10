I giapponesi sono arrivati a Gaiole. Missione per ‘imparare’ l’Eroica

A scuola di Eroica. In Italia per imparare i segreti della cicloturistica sulle strade bianche più famosa del mondo, un brand sempre più esportato. Una delegazione giapponese proveniente dalla penisola di Izu, dove si svolge, nel mese di maggio Eroica Japan, è arrivata a Gaiole in Chianti, accolta dal sindaco Michele Pescini e dalla Giunta, per studiare come funziona la grande macchina organizzativa dell’Eroica, evento che in questa edizione ha visto al via qualcosa come 9 mila ciclisti di ogni parte del mondo. Lo scorso anno lo stesso Pescini era volato in Giappone per partecipare alla manifestazione, ed era stato ricevuto dal sindaco Yutaka Kikuchi, insieme a Giancarlo Brocci, ideatore e anima di Eroica, e al Gruppo Amatori Verrazzano, che lo avevano accompagnato nella lunga trasferta. "È stato un piacere ricambiare l’ospitalità dei nostri amici giapponesi accogliendoli con affetto a Gaiole in Chianti- racconta il sindaco Michele Pescini – Migliaia di chilometri ci separano ma è bello sapere che la nostra comunità e quella di Izu seppur molto diverse tra loro per tradizioni e cultura, sono indissolubilmente legate dalla stessa passione per Eroica. I rappresentanti delle istituzioni di Izu sono venuti a Gaiole in Chianti per consolidare la relazione positiva instaurata con l’amministrazione comunale, ma anche in vista della prossima organizzazione di Eroica Japan, per vedere da vicino l’Eroica di Gaiole in Chianti e tutto ciò che comporta per un Comune come il nostro, dal punto di vista della logistica e della gestione dei flussi turistici, l’organizzazione di un evento così grande". Come dire, insomma, che quella della comitiva giapponese è stata una vera e propria full immersion nell’Eroica e nel regno dove è nata e si svolge una manifestazione che porta in canna uno stile di vita che lancia il brand Chianti e Toscana come meglio non si potrebbe. California, Sud Africa, Giappone, Inghilterra, Spagna: sono solo alcuni dei Paesi dove l’Eroica e il modello di vita toscano sono approdati, facendo un gran favore all’immagine del nostro territorio. Per il Made in Tuscany non c’è spot migliore di questi ciclisti che pedalano senza troppa fretta su strade sterrate ricamate da castelli, chiese romaniche, vecchi rustici. Uno spot che ha fatto breccia anche in Giappone.