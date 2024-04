I cori delle Università di Siena e Firenze ’In concerto’ insieme

Le due corali delle Università di Siena e di Firenze ’In concerto’ oggi a Siena. L’evento è in programma alle 17.30 nell’aula magna del Rettorato. Per l’occasione il coro dell’Università di Firenze sarà ospite di quello senese per una eccezionale esibizione congiunta, con finale a cori riuniti. Il coro dell’Università di Siena, diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi, è composto da studenti, docenti e tecnici-amministrativi e nasce con l’intento di avvicinare le diverse componenti del mondo accademico mediante l’attività ricreativa. Il coro di Firenze è diretto dal Maestro Patrizio Paoli.