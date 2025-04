I cori degli studenti incantano a Sant’Agostino

Incontro con le ’voci bianche’ dei giovanissimi studenti delle scuole provinciali dal palco naturale della monumentale chiesa di San’Agostino. Evento in occasione della seconda rassegna dei cori scolastici delle scuole della provincia di Siena, organizzato e promosso dall’Istituto Comprensivo Folgòre da San Gimignano. La capofila e scuola pilota della "rete Art di orientamento artistico, formativo e di incontro" del progetto elaborato dalla Regione Toscana Musica e l’Ufficio scolastico regionale. In "cattedra", dal palcoscenico naturale della chiesa con la famosa pala d’altare del Pollaiolo, i giovani coristi dell’istituto comprensivo Graziano da Chiusi, l’istituto comprensivo Salvetti di Colle Val d’Elsa, l’istituto superiore Caselli di Siena e per chiudere la rassegna la Corale Sangimignanese, diretta da Elisa Bartalini, referente e insegnante di musica e canto. Inoltre la rassegna ha offerto la novità con i gesti della Lingua dei segni italiana, rendendo la musica accessibile anche a chi non può percepirla attraverso l’udito. Un nobile "gesto per sottolineare il valore dell’inclusione – è stato ricordato – e come la musica possa essere un linguaggio universale capace di unire le persone al di là delle differenze".

Rassegna corale in cammino grazie al ministero della Cultura, la Diocesi di Siena, la comunità degli Agostiniani, l’Ufficio regionale scolastico, il professor Giuseppe Tavanti, la dirigente Cecilia Martinelli, Docenti, il sindaco Andrea Marrucci, il vice Niccolò Guicciardini. Applausi dalla platea da grandi occasioni, "con l’augurio di continuare in questo viaggio a diffondere la bellezza del canto corale e l’importanza della musica nella formazione dei giovani".

Romano Francardelli