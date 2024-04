I conti di Sigerico Utile a quota 600mila euro

L’Assemblea di Sigerico ha approvato il bilancio 2023. Per la società ‘In house’ del Comune di Siena, che ne detiene il 100% delle azioni, si tratta di un ottimo risultato: a fronte di un valore complessivo della produzione di 12.897.974 euro, il rendiconto chiude con un utile netto di 579.700 euro. Sigerico ha inoltre stabilito un canone di 2 milioni e mezzo di euro da versare al Comune per il servizio di concessione dei parcheggi oltre a 116.893 euro per l’organizzazione degli eventi estivi.

Tutti i settori della produzione sono in attivo, dal mobility (parcheggi e ztl) ai bagni pubblici, dai tributi fino al Santa Maria della Scala. Soltanto l’Ostello dei Pellegrini, che anche nel 2023 è rimasto chiuso, risulta in minima perdita, ma ha riaperto da fine marzo e la struttura ha già diverse prenotazioni.

"Il bilancio di Sigerico riflette risultati positivi - è scritto nella nota - grazie a un impegno significativo e organizzato di tutta la società. La solidità dell’azienda si è confermata nel ruolo di fornitore di servizi pubblici, impegnata a soddisfare con grande attenzione e responsabilità le necessità dei cittadini, residenti e turisti. Durante l’anno, Sigerico ha risposto tanto alle richieste dei clienti quanto a quelle delle istituzioni; come nella gestione del parcheggio Il Duomo a Porta San Marco e analogamente la collaborazione con l’ospedale Le Scotte. La cooperazione con il Comune ha contribuito ad una nuova gestione dei permessi annuali Ztl per i residenti con l’obiettivo di ridurre la sosta abusiva e valorizzare spazi simbolo della città".

Sono stati ottenuti miglioramenti significativi dalla gestione dei parcheggi al Santa Maria della Scala, mantenendo il canone dovuto al Comune e gli oneri finanziari legati all’organizzazione degli eventi estivi in Piazza del Campo. "Questo eccellente risultato è anche una garanzia per i cittadini e contribuisce attivamente al bilancio comunale. Guardando al futuro, Sigerico è impegnata in nuovi investimenti e nel continuo miglioramento dei servizi, con un focus verso le tecnologie, la sostenibilità e progetti sociali".