I ‘Concerti del lunedì’ tornano in Sala Rossa. Appuntamento domani

Un pomeriggio in musica con protagonista il suono del pianoforte. Domani nella Sala Rosa dell’Università di Siena, torna l’appuntamento con ‘I Concerti del lunedì’, la rassegna musicale firmata dal Conservatorio Franci e dall’Ateneo senese. L’evento, in programma dalle 18.15, è a ingresso libero e metterà in scena un concerto con gli allievi di pianoforte della professoressa del Franci, Paola Franconi. I giovani musicisti che si esibiranno sono: Xing Zhinuo, Filippo Calcinai, Ludovica ed Edoardo Caproni. Il programma della serata prevede brani di Mozart, Chopin, Beethoven e Debussy.