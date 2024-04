I ’Concerti del lunedì’ del Franci debuttano all’Università degli Studi

I giovani allievi del Franci sono pronti per un nuovo appuntamento con i ‘Concerti del lunedì’ nella Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena. Domani, alle 18.30, torna la rassegna organizzata dal Conservatorio senese in collaborazione con l’ateneo senese. Protagonisti del pomeriggio musicale saranno Leonardo Balzoni e Aurora Periccioli, studenti della classe di chitarra del maestro Marco Del Greco, e Marta Ricciardi, allieva della classe di pianoforte del maestro Marco Gaggini. L’evento è a ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione. Ad aprire la serata la performance di Leonardo Balzoni che si esibirà alla chitarra con la ‘Sonata op. 15’ di Mauro Giuliani; Aurora Periccioli, sempre alla chitarra, suonerà ‘Fantaisie et Variations Brillantes op. 30’ di Fernando Sor. A chiudere Marta Ricciardi, pianoforte, e Aurora Periccioli, chitarra, con ‘Gran Duo op. 86’ di Ferdinando Carulli.