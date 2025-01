I colori della pace. Centinaia di bambini hanno sfilato in centro contro la violenza

"In cammino per la pace". Un fiume di persone, soprattutto tanti tantissimi bambini, sono stati protagonisti della sesta edizione della marcia “In Cammino per la Pace”. Un’iniziativa organizzata da Agesci, Acr, il Movimento Giovanile Salesiano e l’Unitalsi, con la collaborazione del Servizio per la Pastorale Infanzia ed Iniziazione Cristiana, il Servizio per la cooperazione missionaria tra Chiese, il Servizio per la Pastorale Familiare, ed il Servizio Ecumenismo e dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Siena, Colle di Val D’Elsa, Montalcino. Il corteo, ieri pomeriggio, ha colorato il centro città con cinquecento giovanissimi arrivati al Duomo partendo dalla Basilica di San Domenico. Infine una benedizione speciale da parte del Cardinale Augusto Paolo Lojudice.