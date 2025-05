’I colori del libro’, un mondo variegato ritratto dall’arte di Bigo

È il fumettista Bigo, al secolo David Bigotti, a firmare l’illustrazione dell’edizione 2025 de I Colori del Libro, la rassegna di incontri e mostra mercato voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale Toscanalibri.it, in programma il 13 e 14 settembre a Bagno Vignoni. L’immagine cha accompagna la rassegna, giunta alla sua XVI edizione, viene ogni due anni realizzata da un artista, disegnatore o illustratore.

"Mi sono immaginato Bagno Vignoni – afferma Bigo – come il luogo di un ipotetico stargate della cultura, con le sue colline, i cipressi e le fonti, le terme, trasformati in tutto ciò che il lettore, calandosi nella lettura, vorrebbe essere o semplicemente vivere. In cima a una pila di libri, un lettore diventa viaggiatore, cavaliere, astronauta, mago. Intorno a lui i personaggi prendono vita, danzano tra i cipressi e le cascate di acqua, invitando chi guarda a fare lo stesso: aprire un libro, salire in cima e iniziare la propria avventura".

Bigo, al secolo David Bigotti, classe 1976, è un fumettista lucchese. Realizza le sue tavole soprattutto in digitale, ma ama recuperare anche la “maniera classica”, come fa con le sue opere eseguite totalmente a penna biro. Nel 2019, ha dato vita al folle personaggio Il Bosone. Nel 2022 espone 100 “tele bosoniche” nella sua prima mostra personale, patrocinata dal Comune di Lucca. Nel 2023 pubblica la prima avventura bosonica edita da Pacini Fazzi Editore, dedicata agli inventori del motore a scoppio, Barsanti e Matteucci. A ottobre 2024 pubblica il suo secondo fumetto sulla vita di Giacomo Puccini con la stessa casa editrice. Ad aprile 2025 esce la graphic novel “Nodi, sopravvivere a una relazione a distanza” scritta e disegnata a 4 mani assieme a Ludovica Tedesco, edita da Tora Edizioni. Tra un fumetto e l’altro, realizza tavole satiriche per diverse campagne di sensibilizzazione su temi sociali contemporanei.