’I colori del libro’ a Bagno Vignoni Storie e passioni intorno alla vasca

Da Tolkien a Zeffirelli, da Ustica a Capaci. Tante storie che si intrecceranno, nella due giorni del festival ‘I Colori del Libro’ che si svolge oggi e domani a Bagno Vignoni. Edizione numero quattordici, per la manifestazione organizzata da Toscanalibri con il Comune di San Quirico, che quest’anno è presentata da un’illustrazione speciale che porta la firma del popolare vignettista Emilio Giannelli. Saranno due giorni di presentazioni e incontri, eventi che si alterneranno nella piazza del paese al ritmo di uno ogni mezzora.

Tantissimi autori e altrettanti gli ospiti che li accompagneranno nel dialogo con il pubblico. Si parte oggi alle 15 Cristiano Rafanelli con il suo ‘Era già morto quando fu ucciso’, seguito da Roberta Tosi con ‘L’arte di Tolkien’, Gaia Zucchi con ‘La vicina di Zeffirelli’ e poi Enzo Bucchioni con ‘Luciano Spalletti il vincente’, David Allegranti con ‘Quale Pd. Viaggio nel partito di Elly Schlein’, Tonia Cartolano con ‘Leadhers. Donne e storie di straordinaria normalità’, Luigi Contu con ‘I libri si sentono soli’, Paolo Borrometi con ‘Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana’, Michele Cucuzza con ‘Guarda, cos’è? Il romanzo di Ustica’ e infine Andrea Vianello con ‘Storia immaginaria della mia famiglia’.

A fare da cornice agli eventi letterari ci sarà anche il mercatino del libro, con uno stand dedicato agli stampatori, e domani mattina una passeggiata letteraria, che dalle 9.30 alle 12.30 porterà i partecipanti alla scoperta del territorio e delle sue storie, in compagnia di Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università degli Studi di Firenze, e della guida ambientale Valentina Pierguidi. Gli appuntamenti letterari riprenderanno domani di nuovo alle 15 con Marialuisa Bianchi e ‘La promessa di Ekaterina’ e poi via con Gianluca Barbera e ‘Il segreto del Gran Maestro’, Gigi Paoli e ‘La voce del buio’, Francesca Fiore e Sarah Malnerich con ‘Angele del focolare’, Gianni Oliva con ‘Il purgatorio dei vinti’, Leonardo Gori con ‘La libraia di Stalino’, Marco Vichi con ‘Nulla si distrugge’, Fulvio Abbate con ‘Lo stemma’, Felice Cavallaro con ‘Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra’ e infine, alle 19.30, Giuliana Sgrena con ‘Baghdad, i giorni del sequestro’. Riccardo Bruni