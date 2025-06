Barbetti nuovo dirigente Cultura e turismo

Il Comune di Siena, tramite un decreto firmato dal sindaco Nicoletta Fabio, ha nominato il nuovo dirigente delle direzione Cultura e turismo. Si tratta di Roberto Barbetti, senese classe 1967, architetto, con una pluriennale esperienza in àmbiti attinenti in enti pubblici e privati.

Nel curriculum spiccano l’incarico dal 2015 al 2018 come dirigente del servizio Cultura e turismo presso il Comune di Arezzo, la direzione della Fondazione Guido d’Arezzo dal 2018 al 2020, l’incarico come responsabile del servizio Turismo al Comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) dal 2020 al 2022 e il ruolo di assistente di staff del sindaco di Cortona (Arezzo) dal 2022 a oggi.

La nomina giunge a seguito dello svolgimento della procedura selettiva per la copertura di una posizione dirigenziale a tempo determinato per la direzione Cultura e turismo, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001; lo scorso 4 giugno sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice e la relativa graduatoria di merito, da cui è risultato vincitore Roberto Barbetti. La procedura si era resa necessaria per la sostituzione del precedente dirigente, le cui funzioni erano state revocate lo scorso 14 gennaio a seguito della concessione dell’aspettativa.

Roberto Barbetti ha preso servizio da lunedì e resterà in carica fino al 31 maggio 2028, salvo revoca.