Incidente nel parco giochi, ragazzina cade dall’altalena. Sbatte la testa, grave al Meyer

Massa Marittima (Grosseto), 11 giugno 2025 – Doveva essere uno spensierato ultimo giorno di scuola. Con la felicità di chiudere il lungo periodo di impegno sui libri, svagarsi un po’. E correre verso l’estate. Invece ora una ragazzina di 14 anni di Massa Marittima, è ricoverata all’ospedale Meyer di Firenze, in gravi condizioni. Poche le notizie trapelate da Massa Marittima, dove è accaduto l’incidente.

Siamo nel parco giochi Margherita Hack, poco distante dalla scuola. Sicuramente dopo mezzogiorno. Non è chiaro al momento, se la ragazza fosse definitivamente uscita da scuola, ma sembra di sì e quindi si sarebbe fermata per trascorrere un po’ di tempo con gli amici al parco. Punto fermo la caduta dall’altalena a forma di cavallo, uno dei giochi che si trova nel parco. Sbalzata, forse. Comunque la quattordicenne è caduta al suolo e, purtroppo, a sbattuto la testa. Sono accorsi gli amici e anche alcuni adulti che si trovavano al parco, hanno cercato di farla rialzare ma non c’è stato niente da fare. La ragazzina era come svenuta e ha riportato un serio trauma cranico. Sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto dal vicino ospedale Sant’Andrea è arrivata un’ambulanza del 118 e nel frattempo da Grosseto si è alzato in volo Pegaso. C’era da fare in fretta. Quando l’eliambulanza è arrivata nella città del Balestro non ha potuto atterrare all’ospedale, ma al campo sportivo, dove i ragazzi che stavano partecipando a dei giochi di fine anno sono stati fatti salire sulle tribune. Qui è stata raggiunta dall’ambulanza che nel frattempo aveva caricato al giovane studentessa. Poi il volo verso l’ospedale fiorentino, dove la quattordicenne è stata ricoverata in gravi condizioni. Al parco giochi per capire che cosa è accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che poi dopo hanno provveduto a rendere inagibile l’altalena transennandola con il nastro rosso e bianco. Aperta quindi un’indagine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.