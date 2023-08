’I colori del libro’ a Bagno Vignoni La copertina ha la firma di Giannelli

Edizione numero quattordici per il festival I Colori del Libro, che il 9 e 10 settembre torna a Bagno Vignoni. Un festival che ogni anno propone un programma ricco di ospiti, incontri e storie a ciclo continuo, sul palco nel giardino di Piazza del Moretto. L’evento è voluto dal Comune di San Quirico d’Orcia, non a caso finalista come capitale italiana del libro 2023, con il coordinamento del portale toscanalibri.it. A firmare l’illustrazione di quest’anno è stato il vignettista Emilio Giannelli.

Sabato alle 15 inaugura il ciclo di incontri Cristiano Rafanelli con il suo ‘Era già morto quando fu ucciso’. A seguire, alle 15.30, Roberta Tosi presenta ‘L’arte di Tolkien’. Alle 16 Gaia Zucchi con ‘La vicina di Zeffirelli’. Spazio allo sport alle 16.30 con il giornalista Enzo Bucchioni che in ‘Luciano Spalletti il vincente’ racconta la storia dell’allenatore fresco di nomina come Ct della Nazionale. Alle 17 si parla di politica con David Allegranti a partire dal suo ‘Quale PD. Viaggio nel partito di Elly Schlein’ (Laterza), mentre alle 17.30 Tonia Cartolano presenta ‘Leadhers. Donne e storie di straordinaria normalità’.

Alle 18 il direttore dell’Ansa Luigi Contu, con ‘I libri si sentono soli’. Alle 18.30 il giornalista Paolo Borrometi presenta ‘Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana’. Alle 19 Michele Cucuzza con ‘Guarda, cos’è? Il romanzo di Ustica’ e infine alle 19.30, Andrea Vianello con ‘Storia immaginaria della mia famiglia’. Domenica si riprende alle 15 con Marialuisa Bianchi e ‘La promessa di Ekaterina’. Alle 15.30 Gianluca Barbera con ‘Il segreto del Gran Maestro’. Alle 16 il giornalista della Nazione Gigi Paoli presenta il noir ‘La voce del buio’. Alle 16.30 le influencer Francesca Fiore e Sarah Malnerich con ‘Angele del focolare’. Alle 17 Gianni Oliva con ‘Il purgatorio dei vinti’. Alle 17.30 Leonardo Gori presenta ‘La libraia di Stalino’. Alle 18 Marco Vichi con il suo commissario Bordelli protagonista di ‘Nulla si distrugge’. Alle 18.30 Fulvio Abbate con ‘Lo stemma’. Alle 19 appuntamento con ‘Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra’ di Felice Cavallaro, presentato per ricordare, a 31 anni dalla Strage di Capaci, l’impegno e il sacrificio di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone. Infine alle 19.30 a chiudere la rassegna sarà Giuliana Sgrena con ‘Baghdad, i giorni del sequestro’.

