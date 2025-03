I colleghi: "Era serena prima dell’intervento, una persona speciale"

"Ciao Roberta… ci mancherai... grazie per il tuo sorriso e la tua gentilezza". Sono moltissimi i commenti apparsi sulle pagine social all’indomani della improvvisa scomparsa di Roberta Mazzuoli, commessa Nel reparto di gastronomia del centro Coop Amiatino di via Leopardi a Piancastagnaio, nata e residente ad Abbadia San Salvatore.

La notizia della sua assurda morte avvenuta ad Arezzo, prima di sottoporsi a un intervento chirurgico oftalmico, già preventivato da un anno, è giunta improvvisamente nel negozio venerdì pomeriggio, sconvolgendo i colleghi.

Colleghi che ieri hanno affrontato una giornata pesante con il dolore e il rimpianto per avere perso una cara amica oltre che una validissima collega. Luca Bisconti è caponegozio Unicoop di Piancastagnaio: "Ci eravamo sentiti la sera prima che si ricoverasse per effettuare l’intervento all’occhio già programmato. Era serena, e anzi non vedeva l’ora di riprendere il proprio lavoro. Roberta – ci dice Luca Bisconti – era una persona speciale, sia nell’espletare il suo lavoro, a cui teneva moltissimo, sia nel rapporto con tutti noi colleghi e soprattutto con i clienti che quotidianamente incontrava nel reparto gastronomia".

"Il suo – prosegue Bisconti – non era solo un modo di servire la clientela ma era particolarmente gentile e disponibile. Da due anni era stata trasferita nel nostro negozio di Piancastagnaio, dove si trovava molto bene. Questo suo sentimento lo esprimeva con tutte le persone che ogni giorno incontrava. Aveva un rapporto speciale con i bambini. Un rapporto che era assolutamente particolare. Proprio i bambini, specialmente quelli piccolissimi in braccio alle mamme che facevano la spesa, riempivano di gioia il suo volto".

E Roberta, ricorda ancora commosso Bisconti, "non disdegnava a volte di offrire loro un piccolo dolce o un pezzettino di pizza. Era così- e purtroppo ci mancherà tremendamente. Questi sono giorni lunghi e difficili, con il cuore e la mente rivolti a una grande amica e collega e l’abbraccio ai suoi familiari, soprattutto al suo compagno e a suo figlio, tesoro della sua vita breve".