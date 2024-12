I clown di corsia in ospedale a Natale con doni e sorrisi

Nasienasi Vip Siena, associazione dei clown di corsia e volontari che opera da più di 20 anni a Siena, tornerà come ogni anno il giorno di Natale al policlinico Le Scotte per portare un pensiero e un abbraccio a tutti coloro che passeranno le festività in ospedale, dai pazienti a tutto il personale medico e infermieristico di turno. Sono stati preparati piccoli doni, fatti a mano, ma la cosa più importante sarà portare la presenza e l’affetto verso le persone che non stanno bene e che non hanno la possibilità di passare il Natale in famiglia. I clown dell’Associazione svolgono ogni settimana servizio in ospedale, rsa, centri diurni e nelle scuole.