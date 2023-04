I ’Cento canti’ di Dante a Palazzo Maratona tra Comune e Rettorato

Entrare nella Divina Commedia come si entra in un edificio. Passeggiare tra i canti come si passeggia tra stanze, corridoi e terrazze. È quello che accadrà oggi a Siena, quando dalle 11 prenderà il via la manifestazione ‘100 Canti… a Palazzo!’, proprio a Palazzo Pubblico. Lettori di ogni età e provenienza prenderanno parte all’iniziativa, realizzata dalle associazioni Culter e Stazione Utopia, insieme al Comune, leggendo i canti che compongono l’opera di Dante. Nei sotterranei del Magazzini del Sale troverà lo scenario ideale l’Inferno, con un gioco di luci e ombre che contribuirà a creare l’atmosfera più suggestiva. Proprio come il poeta accompagnato da Virgilio, i visitatori risaliranno quindi verso il Purgatorio, allestito nel museo civico, nella sala in cui si trova la Maestà di Simone Martini.

E poi ancora verso la luce del Paradiso, quella della Loggia dei Nove che si apre sul panorama delle colline senesi. Parteciperanno alle letture anche i detenuti della casa circondariale di Santo Spirito e del carcere di San Gimignano, ripresi in video che saranno proiettati del cortile del Palazzo del Rettorato. Una giornata straordinaria, per restituire la Commedia alla cultura popolare. A una lettura non impostata, ricercata, attoriale, ma con la naturalezza delle persone comuni, cui l’opera era destinata. "Mettere la commedia al servizio di chi legge – sottolinea Francesco Rainero, condirettore artistico dell’iniziativa – come uno strumento raffinatissimo e formidabile per raccontare una parte di sé. Raccontarsi agli altri attraverso le parole di Dante".

L’iniziativa si aprirà in realtà alle 10 da Piazza Duomo, da cui partirà un corteo animato che richiamerà il pubblico usando vari linguaggi, tra versi danteschi e strofe rap. Il corteo convergerà verso Piazza del Campo, dove sul palco si avvicenderanno i saluti degli organizzatori e delle istituzioni, per poi lasciare la parola ai lettori che leggeranno in contemporanea, nelle tre location scelte, le cantiche di Dante. Per la conclusione della giornata, la manifestazione si sposterà di nuovo in Piazza del Campo, intorno alle 16. Tra le altre iniziative collegate, anche la banda sonora La Ginestra di Poggibonsi che alle 11.15, 12 e 12.45 si esibirà nel cortile del Palazzo del Rettorato, accompagnando con la musica la lettura dei versi.

Riccardo Bruni