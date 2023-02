I benefici che sono nascosti dietro il famoso motto latino "Mens sana in corpore sano"

Mens sana in corpore sano: lo sport fa bene al corpo perché aiuta la circolazione, la digestione e migliora la capacità respiratoria e il tono muscolare; fa bene alla mente perché aiuta a sviluppare la concentrazione ed è utile a scaricare le tensioni, l’ansia e la stanchezza derivanti dalla scuola e dallo studio. Siamo abituati a comodità che ci hanno tolto l’occasione di fare anche poco movimento: qualche scalinata o un tratto di strada a piedi danno benefici al fisico e alla mente. Ovviamente non possiamo diventare atleti da un giorno all’altro, infatti non tutti hanno tempo ed energie per potersi dedicare con impegno ad un’attività sportiva. Per chi non ha mai fatto sport, è necessario ‘fare un passo alla volta’, senza affaticarsi con esercizi eccessivi o prolungati. A scuola abbiamo seguito un programma di allenamento per osservare e verificare gli eventuali miglioramenti sulla nostra resistenza, forza e coordinazione. L’attività è stata svolta in palestra a giorni alterni per alcune settimane. Abbiamo registrato i risultati e abbiamo notato miglioramenti individuali e medi nella coordinazione, nel numero delle ripetizioni degli esercizi e nei tempi di corsa. La volontà è tutto!