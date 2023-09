I bambini danno lezione di civiltà. Ripuliti giardini e parchi pubblici

Promossi a pieni voti in educazione ambientale gli alunni dell’Istituto comprensivo 1 di Poggibonsi. Oltre 250 ragazzini e ragazzine delle elementari e medie per buona parte della mattinata di ieri hanno liberato giardini scolastici e parchi pubblici dai lasciti della maleducazione degli adulti: lattine vuote, cartacce e altri rifiuti che il popolo degli alunni ha raccolto e portato via. Si tratta di una iniziativa nell’ambito di "Puliamo il mondo", la ormai tradizionale kermesse ecologica di volontariato ambientale promossa da Legambiente e che a questo giro ha coinvolto, per l’esattezza, 258 studenti e studentesse delle elementari Bernabei, Calamandrei e Vittorio Veneto e delle scuole medie di Staggia e Marmocchi. Con loro, a dare il buon esempio, anche 36 insegnanti. Armati di guanti, pettorina gialla e paletta, hanno ripulito tanti spazi verdi: metri e metri di superficie adesso in condizioni impeccabili. Le classi di Staggia si sono dedicate ai giardini vicini alle loro scuole, così come gli alunni e le alunne della Calamandrei, che hanno ripulito un’area verde anch’essa nelle immediate vicinanze della scuola. I ragazzini e le ragazzine della Vittorio Veneto e Marmocchi hanno invece concentrato i loro sforzi sulla fontana dell’acquerello, il parco del Vallone, la Fonte delle Fate, luoghi anche di interesse storico particolarmente frequentati. "Grazie per questa bella partecipazione – ha detto l’assessore all’Ambiente Roberto Gambassi, intervenuto all’iniziativa con la dirigente del comprensivo 1, Annarita Magini-. Grazie alle scuole del nostro territorio, sempre sensibili a queste tematiche e sempre pronte a dare il proprio contributo per promuovere l’educazione ambientale. Grazie a studenti e studentesse per aver partecipato a questa bella giornata facendosi portatori di un messaggio bello, di cura e di responsabilità. Un messaggio ancor più importante perché veicolato dai giovani e dalla nuove generazioni che hanno un forte potere di trascinamento, di coinvolgimento e di diffusione di una buona pratica che riguarda tutti". A fine mattinata, sudati ma visibilmente soddisfatti, i 258 alunni hanno terminato la loro missione, restituendo dignità e decoro al verde pubblico. Tutti promossi con il massimo dei voti in educazione ambientale.