’Hybris’, in scena la genialità folle. La porta che si apre su nuovi mondi

Ai Rinnovati arriva il duo RezzaMastrella. Oggi e domani alle 21, e domenica alle 17, il cartellone della rassegna Metaversi propone ‘Hybris’, la nuova dirompente creazione di Flavia Mastrella e Antonio Rezza, artisti unici "per folle e lucida genialità", come recita la motivazione del Leone d’Oro alla Carriera ricevuto nel 2018. I loro spettacoli nascono in modo decisamente non convenzionale. Il primo impulso sono le creazioni di Mastrella, che non sono semplici scenografie ma veri habitat, all’interno dei quali Rezza inizia a muoversi e muovendosi crea infine i testi.

"Io e Antonio abbiamo un modo molto diverso di lavorare – spiega Mastrella – rispetto a quello teatrale. Io creo gli ambienti e lui ci vive dentro". Artista figurativa, Flavia Mastrella lavora in teatro soltanto insieme a Rezza. In questo spettacolo la sua prima intuizione è semplicemente una porta.

"C’è questa porta – spiega l’artista – in un’atmosfera molto fredda. È come se fosse un ambiente ricreativo, dove ogni cosa ha perso il suo significato. Riflette un po’ il momento di cambiamento mondiale in corso, che ha ispirato e imposto il senso di spaesamento in cui continuiamo a vivere". "In scena – spiega Rezza – io uso questa porta e decido se sto dentro o fuori. Ma decido anche dove stanno gli altri. Un esercizio di prepotenza".

Lo spettacolo, quindi, non nasce da un testo. Anzi, il testo è l’ultima cosa che nasce. "Non credo in un testo scritto prima – spiega ancora Rezza – perché mi piace pensarlo insieme al movimento. In questo sono fondamentali gli ambienti creati da Flavia, perché non mi appartengono e quindi mi spingono a esplorarli, muovendomi. Poi il tutto diventa comunque uno spettacolo collettivo, in cui si muovono anche gli altri attori".

Che sono Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Antonella Rizzo, Daniele Cavaioli e Cristina Maccioni. La compagnia incontrerà il pubblico, domani alle 18 nel foyer del teatro. Il prossimo appuntamento con la stagione ‘Metaversi’, invece, è con Claudio Bisio e il suo spettacolo ‘La mia vita raccontata male’, tratto da testi di Francesco Piccolo per la regia di Giorgio Gallione, che andrà in scena ai Rinnovati dal 15 al 17 marzo.

Riccardo Bruni