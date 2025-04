’Human care’, il paziente al centro: "L’efficacia delle cure aumenta"

Tutto pronto per “HumanCare-L’ecosistema per l’umanizzazione delle cure” il primo open meeting che avvicina medici pazienti organizzato da Koncept: l’appuntamento è per domani dalle 10 alle 18, alla Certosa di Pontignano a Siena.

“HumanCare”, annuncia la nota stampa, "nasce come spazio tematico, nazionale e internazionale, per raccogliere e confrontare esperienze sull’umanizzazione delle cure nella sanità. Una visione che pone il paziente al centro come protagonista attivo del proprio percorso di salute, riconoscendone diritti, valori ed esperienze. Gli operatori sanitari sono parte integrante di questa trasformazione, le loro competenze e il loro benessere sono fondamentali per cure di qualità".

Al Forum Sistema Salute di Firenze, l’Aou Senese, che ospiterà i lavori, "si è distinta per approcci partecipativi, coinvolgendo pazienti, familiari e associazioni nei processi strategici e nell’organizzazione dei servizi".

"È stato dimostrato che l’efficacia delle cure dipende anche dagli aspetti relazionali oltre che da altre condizioni di contesto quali, ad esempio, la qualità degli spazi e ogni altro fattore ambientale che possa giovare all’equilibrio psico-fisico dei pazienti – dice Antonio Barretta, direttore generale Aou Senese e coordinatore del progetto HumanCare –. Una presa in carico efficace significa prendersi cura della persona anche rispetto al momento di vulnerabilità che sta vivendo e, pertanto, organizzare ogni forma di sostegno possibile che una struttura sanitaria sia in grado di garantire".

Porteranno i saluti istituzionali il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il rettore dell’Università degli Studi di Siena, Roberto Di Pietra, l’assessore alla sanità, servizi informatici e sviluppo digitale del Comune di Siena, Giuseppe Giordano, il presidente della Conferenza aziendale dei sindaci Area Vasta Toscana Sud Est, Giuseppe Gugliotti.

Introdurranno i lavori Luca Baldino, direttore generale Aou di Modena, Antonio Davide Barretta, direttore generale Aou Senese e Coordinatore progetto HumanCare, Paolo Petralia, direttore generale Asl 4 Liguria e coordinatore Community Ambassador, Claudio Vagnini, già direttore generale Aou di Modena.

Prevista una tavola rotonda, moderata dal giornalista Luca Telese, alla quale parteciperanno Americo Cicchetti, direttore generale del ministero della Salute, Mario Del Vecchio, professore associato del dipartimento di Medicina sperimentale e clinica dell’Università degli Studi di Firenze, Vincenzo La Regina, membro del tavolo Umanizzazione delle cure del ministero della Salute, monsignor Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita.