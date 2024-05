Hacker internazionali ’attaccano’ l’Università

Brutto risveglio ieri mattina per i dipendenti dell’Università di Siena. Che hanno scoperto, appena accesi i computer ed iniziata l’attività, di non poter più comunicare efficacemente fra loro. I telefoni funzionavano, per carità. Il problema, come è emerso dagli accertamenti, riguardava infatti la rete interna. Tutta colpa di un attacco da parte di un gruppo di hacker internazionali. Una vicenda, quella dell’Ateneo, che si inserisce in un contesto bollente, sotto quest’ultimo profilo. Dopo l’allarme che è stato lanciato dalla Germania ed ì timori che ci possa essere una nuova ondata con gravi ripercussioni per imprese e servizi a livello appunto europeo. Certo è che "i referenti informatici dell’Università di Siena hanno dato subito notizia dell’attacco all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale con cui sono in contatto continuo. Stanno inoltre predisponendo gli atti per sporgere denuncia alla polizia postale e per la segnalazione all’autorità garante per la protezione dei dati personali". Difficile capire quanto tempo ci vorrà per recuperare la normalità. "L’infrastruttura di rete – spiega ancora l’Ateneo – sarà ripristinata gradualmente e tornerà al suo normale funzionamento una volta assicurate le piene condizioni di sicurezza". Il sito internet dell’Università, comunque, dall’esterno è accessibile. E’ stata la comunicazione interna ad andare in tilt. Venerdì tutto funzionava per cui è assai probabile che l’attacco sia stato sferrato, come spesso ac cade, quando le postazioni sobno più sguarnite. Nei fine settimana, appunto. Ieri mattina "si è resa necessaria la chiusura della rete di Ateneo in entrata ed in uscita. E l’avvio delle operazioni di verifica e di bonifica dell’integrità dell’infrastruttura, con la contemporanea valutazione degli eventuali danni arrecati". Non è la prima volta che accade che un servizio pubblico locale venga preso di mira dagli hacker internazionali.

La.Valde.