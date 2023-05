’Guild Siena’, record di richieste Oltre tremila registrazioni per un posto nell’hub a 5 stelle

di Cristina Belvedere

"Ready to go (pronti a partire)". Apre il primo luglio a Scacciapensieri ’Guild Siena’, nuovo modello per le community della terza età, creato a Malizia in collaborazione tra Guild Living e Specht Group Italia. Questa partnership, che riunisce un team di esperti globali nell’ambito della terza età e della longevità, ha dato vita un progetto abitativo proprio per la terza età completamente inedito in Italia. La location, immersa nel verde di un parco di 4 ettari con vista sul centro storico di Siena, prevede 83 appartamenti dal design elegante e contemporaneo e un’ampia superficie destinata alle zone comuni: area living, ristorante e bar, centro benessere, palestra e piscina, locali per attività culturali e l’intrattenimento.

"Già 3.200 persone tra Italia, Regno Unito e Usa si sono registrate, perché interessate ai nostri appartamenti – annunciano Eugene Marchese e il socio Michael Eggington, fondatori di Guild Living – e una sessantina di loro ha fatto visita alla struttura. Dieci residenze sono già state prenotate. I lavori sono in corso, ma dal primo luglio saremo operativi".

I vari appartamenti sono pensati per ospitare una o due persone per un minimo di tre mesi di permanenza e la possibilità di usufruire di diversi servizi personalizzabili. ’Guild Siena’ è concepita infatti come un Hub di longevità sul territorio. "Tutti i servizi e le attività sono aperti al pubblico – rimarcano Marchese ed Eggington – non sarà quindi una realtà esclusiva e chiusa, ma integrata con la comunità locale. Quanto ai nostri residenti, la qualità dei servizi offerti è garantita dalla partnership con Fondazione Valter Longo e il suo team di biologi molecolari e nutrizionisti, con il presidente della Società Italiana Gerontologia e Geriatria Andrea Ungar e Life3A, studio internazionale di Architettura e Interior Design".

"La direzione di Guild Siena, in qualità di general manager, è stata affidata a Pierluigi Sassano – spiega Luca Landini, ceo di Specht Group Italia –. Abbiamo fatto un investimento notevole in termini economici e abbiamo creato una cinquantina di posti di lavoro, senza contare l’indotto. La nostra idea è interagire con il territorio, avvalendoci di professionalità locali".

Il costo medio dell’affitto è di 4.500 euro al mese, ma sono disponibili diversi pacchetti a seconda dei servizi e della posizione dell’appartamento scelto.