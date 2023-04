Guidi si dimette da direttore del Siena Jazz

Jacopo Guidi lascia l’incarico di direttore artistico del Siena Jazz, ricoperto per poco meno di un anno dopo l’addio di Franco Caroni. Le dimissioni di Guidi arrivano dopo che il Comune ha pubblicato, appena una settimana fa, il nuovo bando, che si chiude oggi, per ricoprire il ruolo. "Ho appreso del bando solo la scorsa settimana – afferma Guidi – quindi ne prendo atto e non posso che rassegnare le dimissioni. Ringrazio le istituzioni per la fiducia così come tutto lo staff dell’Accademia, tutti i docenti e gli studenti che in questi undici mesi hanno lavorato raggiungendo un risultato straordinario nel riassetto di una struttura che ha ereditato criticità economiche e organizzative. Rimangono però molti dubbi, non tanto sulla necessità di identificare un nuovo direttore, quanto sulle tempistiche di tale operazione così come del fatto che tale scelta non sia stata comunicata preventivamente".

Tempi troppo stretti, tutto poco chiaro, e alla fine a rischiare di rimetterci è il lavoro fatto e quello in corso. "L’opera di un direttore – afferma Guidi – parte da una visione, da scelte specifiche che coinvolgono artisti e docenti. Interrompere così bruscamente un percorso già in atto e in costante via di sviluppo significa esporsi a un complesso effetto domino che inevitabilmente ricadrà sull’intera attività e sulle prossime iscrizioni ai corsi. In questo senso, per quanto consapevole di tale necessità, ritengo che tale scelta sia in questo momento una mossa molto pericolosa e pertanto ne prendo fermamente le distanze".

Riccardo Bruni