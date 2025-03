Guida Oli targata Mps. Intesa con Gambero Rosso

La collaborazione con il Gambero Rosso per la pubblicazione della Guida Oli d’Italia, la soddisfazione per il riconoscimento delle Tre foglie (il massimo possibile) all’olio extravergine di oliva “Olio del Conte” Dop Terre di Siena di Poggio Bonelli – Mps Tenimenti. Banca Monte dei Paschi presente a Verona in occasione del Sol2 Expo, punto di riferimento internazionale dedicato al mondo degli oli vegetali. Nella pubblicazione del Gambero Rosso, le aziende recensite sono state 437, in aumento rispetto alle 389 della precedente edizione, per un totale di 828 oli degustati. Le etichette premiate con le Tre Foglie sono 183, mentre si impreziosisce il ventaglio dei Premi speciali, con l’assegnazione di 17 menzioni, che vanno dall’azienda dell’anno alla migliore cultivar. 43 le Stelle assegnate alle aziende insignite con il premio Tre Foglie per 10 anni consecutivi.

"Banca Monte dei Paschi di Siena conferma anche quest’anno la collaborazione con il Gambero Rosso per la “Guida Oli d’Italia”. Una partnership nata nel 2024 con l’obiettivo concreto di valorizzare le eccellenze dell’olio italiano e della Dop economy – dichiara Dimitri Bianchini, Chief commercial officer imprese e private di Banca Mps –. Condividiamo con il Gambero Rosso valori fondamentali come la passione per l’enogastronomia, l’attenzione alla qualità e alle tradizioni dei territori. Per questo, con il nostro modello di Banca che unisce specializzazione, sostenibilità e ascolto, ci impegniamo ogni giorno per accompagnare lo sviluppo del settore agroalimentare italiano".

“Olio del Conte” Dop Terre di Siena di Poggio Bonelli – Mps Tenimenti ha ottenuto il massimo riconoscimento "per la sua qualità superiore, espressione autentica del territorio toscano. Estratto da una selezione delle migliori cultivar locali Frantoio, Leccino e Moraiolo, questo olio extravergine di oliva biologico rappresenta un’eccellenza della tradizione agricola della Toscana", si legge nella nota stampa.

Il premio Tre Foglie conferma "l’eccellenza e l’impegno di Poggio Bonelli – MPS Tenimenti non solo nella produzione vinicola, ma anche nella creazione di oli extravergine di oliva di qualità superiore, autentici simboli della tradizione olivicola toscana". L’azienda è infatti l’unica in Italia a produrre e commercializzare tre denominazioni di Olio Evo: oltre al Terre di Siena Dop, anche il Toscano Igp, premiato con Due Foglie Rosse, e il Chianti Classico Dop, insignito di Due Foglie. Questi oli rappresentano espressioni distintive del territorio e della sua straordinaria biodiversità.