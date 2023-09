Guerra in Ucraina Mercoledì incontro nell’area verde Camollia

Mercoledì 13 settembre alle 18 nello spazio dell’Area Verde Camollia si terrà un altro incontro di Semi di pace, dal titolo ’Il flagello della guerra e le vie della pace’ con Martina Pignatti di ’Un Ponte Per’, appena rientrata dall’Ucraina, e Mao Valpiana, presidente ’Movimento Nonviolento’.

Si parlerà delle cause profonde della guerra in Ucraina e del movimento non violento.