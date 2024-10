Guasto all’ospedale. Ascensore fuori uso

Da qualche tempo non è in funzione l’ascensore all’ospedale di Campostaggia. Lo stop riguarda uno dei due impianti che dal piano -2, in pratica all’ingresso della struttura dell’Alta Valdelsa, portano al livello 1, dove si trovano vari servizi, compresa l’accoglienza, e anche gli accessi agli ambulatori. Alcuni utenti si sono rivolti a La Nazione per evidenziare il problema con il quale è costretto a fare i conti in questo periodo la comunità locale. Bottoni coperti e ascensore inutilizzabile al padiglione ospedaliero della Valdelsa, che riceve ogni giorno pazienti e visitatori di ogni età e di varie provenienze, dal circondario e oltre. Abbiamo pertanto contatto la Asl Toscana Sudest per comprendere più da vicino il quadro e per conoscere i tempi per il ripristino dell’ascensore temporaneamente inattivo: "All’ospedale di Campostaggia, a causa di un guasto – questa la risposta delle autorità sanitarie della Sudest – non è possibile utilizzare uno dei due ascensori che dal piano -2 portano al piano 1. Effettuato il sopralluogo, i tecnici hanno stabilito che per la riparazione e il ritorno in funzione ci vorranno circa due mesi. L’altro ascensore resta in funzione per l’utenza". Altri sessanta giorni di attesa, dunque, sulla base delle previsioni, per rivedere in piena efficienza l’impianto per la salita e la discesa di Campostaggia. Personale al lavoro per eliminare l’inconveniente e riportare alla normalità il quadro. Dicembre porterà insomma le novità attese dagli utenti dell’ospedale valdelsano. Tutto avverrà una volta riparato il guasto che da qualche tempo impedisce il regolare funzionamento dell’ascensore per raggiungere il piano 1 dell’edificio.

Paolo Bartalini