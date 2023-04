Guardiamo chi sono i leoni da tastiera Come comportarsi per non finire nella loro ’tana’

I leoni da tastiera sono persone che si nascondono dietro ad uno schermo perché hanno paura di farsi conoscere o riconoscere dalla persona con cui interagiscono a distanza. Lo fanno senza pensare alle conseguenze che potrebbero ripercuotersi sulla potenziale ’vittima’. Quasi sempre usano una falsa identità per umiliare e deridere gli altri così da non rischiare di essere puniti. Spesso non hanno neanche paura delle conseguenze che ci potrebbero essere se venissero scoperti. I leoni da tastiera hanno paura ad uscire di casa per parlare faccia a faccia perché sanno che la loro apparente forza potrebbe diventare la loro più grande debolezza. Solitamente se la prendono con i più deboli, quindi, in realtà, senza la maschera che li protegge, più che leoni potrebbero rivelarsi dei conigli. Le intimidazioni ricevute online possono creare ansia e disagio a chi li riceve; la cosa più importante da fare, se si è vittime di attacchi di questo genere, è non pensare che ciò sia vero e sentirsi sbagliati o non accettati. L’obiettivo dei leoni da tastiera è proprio quello di farti cadere nella loro trappola… la soluzione migliore è quella di chiedere aiuto ad un adulto o ad una persona di fiducia o rivolgersi alle autorità preposte.