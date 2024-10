"Gruppo Telnet 30 milioni di fatturato"

"L’acquisizione da parte del Gruppo Telnet rappresenta per TSD una grande opportunità ed una garanzia per solide prospettive future grazie ad una nuova proprietà intenzionata a proseguire il percorso già avviato nell’ultimo anno per competere in un mercato in rapida e profonda trasformazione". Telnet fa sapere che ha oggi un fatturato di oltre 30 milioni di euro, trent’anni di consolidata esperienza e opera su tutto il territorio nazionale in un’ampia gamma di settori legati a infrastrutture elettriche, TLC, edilizia ed impiantistica.

"La nuova proprietà è perfettamente consapevole e intende consolidare la forte presenza di TSD in Toscana che oggi conta circa 300 collaboratori tra risorse operative e di coordinamento e oltre 100 milioni di euro di commesse da parte di primarie aziende del settore TLC quali TIM, FiberCop, Open Fiber ed è intenzionata a fare della regione un perno dei propri piani di crescita". Ed ancora: "Telnet è in grado di proiettarsi sul territorio nazionale grazie alle sedi operative di Roma, Colleferro, Milano e Cagliari ed ai numerosi magazzini, cantieri e servizi manutentivi e gestionali. La nuova proprietà permetterà a TSD di aprirsi a nuove prospettive di sviluppo visto che Telnet è presente sul campo in prima linea e, nel ruolo di “Impresa di Rete”, sta dedicando risorse ed energie crescenti alla progettazione, realizzazione e collaudo delle nuove reti in fibra ottica".

Telnet ha come clienti alcune tra le più importanti Amministrazioni Pubbliche ed aziende private e tra queste: Avio S.P.A, Aeroporti di Roma, DHL, Rai, Trenitalia, Cassa Depositi E Prestiti, Alstom, Aeronautica Militare.