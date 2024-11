Gruppi Fratres e Valenti sempre uniti, donazione in ricordo di Amerini

"Insieme negli anni". Questo il pensiero che accompagna la donazione di un orologio da tavola dall’alto valore simbolico, effettuata dal Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Rapolano e Serre nei confronti del Gruppo Sportivo podistico Riccardo Valenti. La donazione celebra il traguardo della 50esima corsa ’5 Torri’ e ricorda anche la figura di Bruno Amerini, scomparso nel 2015 e sempre attivo in entrambe le associazioni.

A Rapolano, Fratres e Gs Valenti lavorano insieme da tempo aiutandosi reciprocamente. Avviene in occasione degli eventi sportivi, come l’Ultramaratona delle Crete senesi, così come quando c’è bisogno di sangue: il Gs Valenti "corre" sempre a donare.