Grinta e passione, l’Us Torrita vola Per la prima volta sarà Promozione "Torritesi, ci divertiremo un sacco"

La festa è qui, a Torrita di Siena, e non solo per il Palio dei Somari ormai in arrivo. In una domenica con un cielo sorprendentemente azzurro, l’Us Torrita ha conquistato il salto di categoria ottenendo la matematica certezza della Promozione. Sul campo del Cortona la vittoria per 2-0 con doppietta di Miccio ha di fatto chiuso la questione campionato. Ma in realtà il girone F di Prima Categoria ha avuto sempre un dominatore, l’Us Torrita.

E adesso dopo anni di tentativi, qualche amarezza, tornei di alta classifica ma dove mancava sempre qualcosa per centrare l’impresa, i biancoazzurri quest’anno sono scesi in campo forti come non mai. Il presidente Marcello Goracci ha portato a Torrita giocatori di categorie superiori, mister Guidotti è stato il condottiero perfetto di un gruppo di calciatori di qualità e concentrati per non fallire l’obiettivo. I numeri non sbagliano mai: 20 vittorie su 24 partite, una sola sconfitta e tre pareggi. Miglior attacco del torneo con 56 gol e difesa meno perforata con 16 reti incassate (come il Valdichiana). Sacco con 19 reti è il capocannoniere, Miccio non molto lontano è arrivato a 14 centri. E poi il portiere Minocci, 51 anni, una garanzia tra i pali, ma sarebbero tanti i protagonisti da citare in questa cavalcata trionfale, compreso il folto pubblico (tanti giovani) a tifare la domenica in tribuna.

"Siamo stati i più forti sotto tutti i punti di vista – spiega Marcello Goracci – la squadra è stata costruita per essere competitiva ma questa categoria è da sempre molto equilibrata. Per questo quello che abbiamo fatto merita ancora più risalto". Sulla squadra che giocherà la Promozione il presidente non si sbilancia: "Adesso inizia un nuovo corso con Nario Cardini direttore generale. Ci penserà lui".

Cardini è stato uno degli artefici della Sansovino dei miracoli con Maurizio Sarri in panchina, la sua esperienza sarà preziosa. Ma ora è tempo di festeggiamenti, si inizia sabato e per fine anno si pensa ad un grande evento. "Abbiamo sempre cercato di fare campionati competitivi - conclude Goracci - ci tengo a ringraziare davvero tutti, nessuno escluso, perché un risultato così si ottiene solo insieme. Ma un grazie speciale è per il team manager Mario Bastreghi e per il custode Mimmo. E ai torritesi dico: ci divertiremo anche il prossimo anno".

Luca Stefanucci