Gregorio Paltrinieri domani all’Università. Lo spirito olimpico e la voglia di riscatto

Sarà Gregorio Paltrinieri, campione olimpico di nuoto, l’atteso protagonista dell’incontro su ’Lo spirito olimpico. Il mondo in gioco: quando Nike era una Dea’, domani alle 17 nell’aula magna del Rettorato dell’Università di Siena. Con lui interverranno il rettore Roberto Di Pietra, Carlo Rossi presidente della Fondazione Mps, il questore Ugo Angeloni, Maurizio Bettini, professore emerito dell’ateneo filologo classico, latinista e antropologo e Marco Bonifazi, fisiologo dell’Università di Siena che ha seguito e accompagnato gli atleti alle recenti Olimpiadi di Parigi come capo delegazione per le discipline acquatiche. Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Pino Di Blasio. Il tema al centro dell’incontro, che è organizzato dall’Ateneo senese con USienaSport, con sponsor la Fondazione Mps, è quello del riscatto con grandi vittorie e trionfi, del fallimento come occasione di crescita, della capacità di rinascere e di vincere imparando dalle sconfitte. Dopo un primo giro di interventi, i relatori apriranno al confronto raccogliendo domande e commenti dal pubblico, composto in larga parte da studenti Unisi. I partecipanti all’evento otterranno l’open badge in ’Cognitive flexibility’.