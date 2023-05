Grazie anche alle sagre aiuto ai più bisognosi

Primavera ed estate, stagioni di sagre, appuntamenti dove spesso si mangia molto bene e si passano ore in buona compagnia. Ma anche occasione per dare un piccolo contributo a chi se la passa meno bene. Sarà così a Montepulciano dove torna l’iniziativa "Un euro di solidarietà" che vede l’unione tra Comune e tante associazioni del territorio. Quest’anno e nel 2024 le associazioni che somministrano pasti in occasione di feste, sagre e manifestazioni aperte al pubblico raccoglieranno contributi economici da versare in un fondo di solidarietà istituito dal Comune. Per ogni pasto somministrato verrà devoluto un euro al fondo di solidarietà finalizzato a sostenere gli inserimenti sociali di persone in difficoltà. Il Comune, da parte sua, si impegna a riconoscere alle associazioni aderenti la gratuità dell’utilizzo del suolo pubblico ove l’evento viene organizzato, oltre che a dare opportuna pubblicità, attraverso i propri canali, degli eventi delle associazioni che partecipano al progetto. Hanno già aderito a "Un Euro di Solidarietà" le Contrade del Bravìo delle Botti, il Collettivo Piranha, Arci Caccia Acquaviva (Festa Madonna del Cerro), Asd il Fierale, Asd la Chianina, Asd Maestà del Ponte, Ass. Tre Berte (che organizza fino a domani la Festa dell’Agricoltura), Auser Poliziano di Montepulciano Aps, Asd G.S. La Rocca, Sant’Albino Eventi. Il protocollo, valido per il 2023 e per il 2024, prevede che il Comune si impegni a realizzare il progetto per l’inserimento di soggetti svantaggiati che non percepiscono alcun tipo di sussidio, né cassa integrazione né disoccupazione in attività e servizi del Comune.

l.s.