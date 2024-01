"Grazie all’ospedale". Lettera di due genitori

Una lettera al Dipartimento di Maternità di Campostaggia. L’hanno scritta Gaia e Gabriele per ringraziare per l’accoglienza e l’umanità ricevute durante i giorni di permanenza dopo la nascita del loro secondogenito, Gioele. "Siamo i genitori di Gioele dato alla luce nel vostro ospedale 14 mesi fa – scrivono i genitori –. E’ passato più di un anno, ma la voglia di ringraziare non si è svanita. Grazie di cuore per tutte le attenzioni ricevute, a partire dalle ostetriche che ci hanno sostenuto nel tentativo di far nascere Gioele naturalmente, dalla ginecologa Chiara Voltolini che ha eseguito il parto cesareo all’intero équipe presente in sala operatoria. Un lavoro di squadra impeccabile". E infine: "Un ringraziamento veramente speciale – aggiungono Gaia e Gabriele – va alle infermiere del nido che con la loro comprensione e competenza hanno trovato sempre parole giuste per incoraggiarci. In particolar modo vorremmo citare Monica e Roberta per la loro sensibilità, solarità, empatia e doti umane che con naturalezza hanno trasmesso alla nostra famiglia. Auguriamo a tutti i futuri genitori di avere il privilegio di incontrare nel loro percorso medici, ostetriche e infermiere come è capitato a noi".