Grave malore per l’ex serie A. Pasqualini

E’ in gravissime condizioni da lunedì mattina, quando verso le 13, nella sua abitazione di Foiano, ha accusato un malore. Ora è in rianimazione alle Scotte Mauro Pasqualini (foto), di 77 anni, nato a Crevalcore in provincia di Bologna, da due anni allenatore nel Rapolano della squadra dei Primi Calci (bambini di 7 anni) dopo aver guidato compagini dei settori giovanili di diverse società sia senesi (tra cui lo Staggia) che aretine. Da calciatore ha avuto una carriera più che brillante: dopo aver giocato nelle giovanili del Bologna, ha militato nel 1967-68 nel Catania e poi nel Bologna in serie A, nell’Arezzo, nella Lucchese, nel Cesena per poi chiudere l’attività agonistica nel 1975 nel Monza. Nel Rapolano è considerato una figura di riferimento per il settore giovanile rossoblù e viene descritto come estremamente umile nonostante i trascorsi in serie A: i ragazzi che allena seguono i suoi insegnamenti con grande attenzione. La sua passione per il mondo del calcio, una costante della sua vita, si è manifestata facendo anche l’osservatore per diverse società sportive. Numerosi i gesti di generosità che lo hanno visto protagonista: il più noto è quello di aver venduto la maglia di Pelè che il giocatore brasiliano gli aveva donato nel corso di una tournée in Sud America per ricavare fondi da destinare alla sua zona in Emilia Romagna dopo il devastante terremoto del 2012. Tutta Rapolano si stringe intorno alla famiglia di Mauro, in attesa di notizie incoraggianti sulle sue condizioni di salute. Apprensione soprattutto tra i suoi ragazzi, abituati a vederlo sul campo di gioco con la tuta adinsegnare loro i primi rudimenti del calcio e, ancora più importanti, i valori morali che solo l’attività sportiva sa trasmettere.

Giuseppe Stefanachi