Grassi sul Carnevale:: "Divertitevi alle feste fatte in spazi sicuri"

"A Carnevale divertiamoci, facciamolo in modo sicuro". Alla vigilia di martedì grasso dai gestori dei locali da ballo arriva lo stimolo per organizzarsi in modo da garantire svago per sé e per gli altri evitando rischi inutili. Filippo Grassi, presidente provinciale Assoturismo e responsabile nazionale Intrattenimento Fiepet Confesercenti: "Una buona abitudine è saper distinguere tra le feste private, non aperte al pubblico pagante e quelle che lo sono senza averne i requisiti. In inverno più che in estate, gli ambienti devono essere idonei, con steward e autorizzazioni. I rischi crescono in spazi dedicati ad altro, e occasionalmente trasformati".