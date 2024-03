’Granfondo Castello’. Sfida a Monteriggioni

Obiettivo mille partenti. E’ il programma che il Team Bike Pionieri si è fatto per l’edizione numero 32 della ‘Granfondo Castello di Monteriggioni’, che domenica si reimpossesserà della sua collocazione tradizionale nel calendario andando a inaugurare la ‘Coppa Toscana Mtb’, oltre a far parte della ‘Deltos Cup’ e del ‘Trek Zero Wind Mtb Challenge’. Le previsioni climatiche incoraggiano alla partecipazione e l’aver superato i 600 iscritti a cinque giorni dalla gara dà ottimismo allo staff, considerando il trend degli ultimi giorni. Fra i tanti ci saranno anche presenze di prestigio: si profila, ad esempio, una sfida al femminile con Debora Piana (Team Cingolani), già vincitrice quest’anno alla Gf Le Terre di Franciacorta, e Chiara Burato (Mentecorpo Cicli Drigani) che domenica ha risposto vincendo la Gf Valle dei Vini in Sicilia. Tra gli uomini è annunciata la presenza dei team Scott, Ciclissimo Bike con l’accreditato Francesco Acco e Bottecchia, quest’ultimo con Stefano Valdrighi reduce dal successo nella Bacialla Bike. Presenti anche i portacolori della Dmt Cycling, Mattia Toccafondi e Peter Menghetti, provenienti dalla trasferta de La Leyenda de Tartessos. Info: www.gfcastellodimonteriggioni.it/.