Grandinate e bombe d’acqua. Negozi allagati, giù una pianta

Temperature da caldo quasi estivo. Poi, in alcune zone, ieri pomeriggio c’è stato il diluvio. Una grandinata molto violenta è avvenuta a Pienza, nel cuore della Val d’Orcia. Le immagini sui social mostravano un torrente d’acqua nelle vie e, appunto, chicchi grossi. Che hanno imbiancato strade e arredi, riempiendo i vasi da fiori e causando il fuggi fuggi dei turisti che avevano invaso la cittadina. Anche a Chianciano c’è stata una bomba di pioggia che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano in viale Roma dove in alcuni negozi è entrata l’acqua. A Siena, poco dopo le 20, lampi e tuoni hanno annunciato una grandinata che ha imbiancato temporaneamente alcune vie, anche del centro storico. Così violenta da buttare giù una pianta in strada di Collinella che ha abbattuto il cavo dell’illuminazione pubblica. Sul posto pompieri e Municipale, poi la strada è stata riaperta.

Un incidente molto grave è accaduto poco dopo le 13, ieri a Torrita in via Modena. Il giovane alla guida della due ruote ha perso il controllo per cause da accertare. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Il 20enne è stato soccorso dall’ambulanza infermieristica della Misericordia di Montepulciano ma si è ritenuto necessario, visto l’impatto violento, attivare l’elisoccorso Pegaso 2. Che ha trasferito il centauro alle Scotte. Sul posto per gli accertamenti le forze dell’ordine.

La.Valde.